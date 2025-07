Le ordinanze per salvare dal caldo i lavoratori | 9 in tutto le regioni che le hanno emanate

In un'estate segnata da temperature record, nove regioni italiane sono scese in campo con ordinanze mirate per proteggere i lavoratori dal caldo estremo. Lazio, Umbria, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Toscana, Campania, Sardegna, Piemonte e Puglia si impegnano a garantire condizioni di lavoro più sicure in questa emergenza climatica senza precedenti, dimostrando che la tutela della salute è una priorità assoluta.

Si tratta di Lazio, Umbria, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Toscana, Campania, Sardegna, Piemonte e Puglia. L'obiettivo è difendere gli operai e i lavoratori dall'ondata di calore senza precedenti.

Vietato lavorare al sole nelle ore di caldo più torrido: in Abruzzo la Regione firma un'apposita ordinanza per tutelare i lavoratori nei settori più a rischio con le temperature elevate. Fino al 31 agosto dalle 12,30 alle 16 il provvedimento firmato dall'assessora alle Vai su Facebook

Firmata l’ordinanza anti-caldo per i lavoratori a rischio in Lombardia e Piemonte; Caldo in Veneto, Zaia firma l'ordinanza: da luglio ad agosto i lavoratori a rischio si fermano dalle 12:30 alle 16; Ordinanza urgente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature.

Caldo estremo, Luca Zaia firma l’ordinanza che vieta il lavoro all’aperto nelle ore più critiche - Spiega Zaia: «Dal 3 luglio al 31 agosto sarà vietato svolgere attività lavorative all’aperto tra le 12. Si legge su padovaoggi.it

