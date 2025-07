Le nuove spie spaziali che vedono tempeste e inquinamento.

Le nuove spie spaziali stanno rivoluzionando il nostro modo di osservare la Terra: i satelliti Mtg-S1 e Sentinel-4, lanciati ieri sera alle 23:04, sono pronti a monitorare tempeste, inquinamento e cambiamenti climatici con una precisione mai vista prima. Questi innovativi strumenti ci permetteranno di anticipare eventi estremi e proteggere il pianeta in modo più efficace. Una vera e propria svolta nella tutela ambientale, destinata a cambiare il nostro futuro.

È stata lanciata la missione dei satelliti Mtg-S1 e Sentinel-4 che cambiano il modo in cui osserviamo la nostra atmosfera e non soltanto. La sigla indica il secondo satellite della terza generazione di Meteosat (Mtg) e il primo strumento per la missione Copernicus Sentinel-4. Sono partiti alle 23:04 ora dell’Europa centrale di ieri, martedì 1° luglio. Il satellite è ora in viaggio verso un’orbita geostazionaria a 36.000 km d’altitudine dalla quale monitorerà l’atmosfera terrestre. Da tale posizione le missioni potranno fornire dati rivoluzionari per la previsione di forti tempeste e dell’inquinamento atmosferico sull’Europa. 🔗 Leggi su Panorama.it