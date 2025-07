Lazio non solo Rovella | anche su Guendouzi c’è l’ombra della clausola rescissoria

La Lazio si trova al centro di un vero e proprio braccio di ferro con il mercato: oltre a Rovella, anche Guendouzi rischia di partire, a causa della clausola rescissoria. Con le trattative congelate, la squadra biancoceleste può trovarsi impreparata di fronte a eventuali offerte irresistibili. La situazione si fa intricata: il rischio di perdere pezzi pregiati senza poter sostituirli è reale e potrebbe cambiare gli equilibri in vista della nuova stagione.

2025-07-02 07:08:00 Arrivano conferme: Tommaso Fefè 02 lug 2025, 09:08 Ultimi aggiornamenti: 02 lug 2025, 09:08