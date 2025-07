Lazio nella morsa del caldo | bollino rosso in tutte le province Roma tra le più colpite

Lazio sotto una calda morsa: l’ondata di caldo si intensifica, portando Roma e tutte le province a un bollino rosso senza precedenti. Con temperature che superano i 37 gradi, l’emergenza caldo richiede attenzione e rinforza la necessità di adottare misure di sicurezza per affrontare questa ondata record. Roma capitale del caldo, tra afa e rischio: l’ondata di calore è...

Prosegue l’allerta caldo a Roma e nel Lazio anche nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 luglio 2025, con temperature che superano ampiamente i 35 gradi. Il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino che segnala il bollino rosso – massimo livello di allerta – per tutti i capoluoghi di provincia: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Roma capitale del caldo: picchi fino a 37 gradi. Nella Capitale l’ondata di calore è particolarmente intensa. Dopo una giornata rovente martedì 1° luglio, anche oggi e domani il livello di allerta resta 3 (il massimo) e il bollino rimane rosso. Le temperature previste sono elevate fin dal mattino: 30 gradi alle 8, 36 alle 14 di mercoledì, con temperatura percepita altrettanto alta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio nella morsa del caldo: bollino rosso in tutte le province, Roma tra le più colpite

