Lazio in tour gratis 2025 | trasporti pubblici gratuiti per i giovani tra i 19 e i 25 anni

Lazio in tour gratis 2025 rivoluziona le estati dei giovani tra i 19 e i 25 anni, offrendo trasporti pubblici gratuiti dal 1° luglio al 15 settembre. Un’opportunità unica per esplorare la regione senza pensieri, grazie alla nuova Carta Giovani “Bella X Noi”. Con questa iniziativa, la Regione Lazio dimostra il suo impegno nel favorire mobilità e cultura tra i giovani, rendendo le loro avventure estive più semplici e sostenibili. È il momento di partire!

Dal 1° luglio al 15 settembre 2025, bus e treni regionali saranno gratuiti per i giovani tra i 19 e i 25 anni grazie all’iniziativa “ Lazio in tour gratis 2025 ”, promossa dalla Regione Lazio. Per usufruire dell’agevolazione, sarà necessario essere iscritti alla nuova Carta Giovani “Bella X Noi”. Treni e bus gratis per l’estate. Il progetto è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, e dell’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Simona Baldassarre. Finanziata con 775 mila euro, l’iniziativa mira a incentivare l’uso del trasporto pubblico tra i giovani durante il periodo estivo, permettendo loro di scoprire il territorio laziale in modo sostenibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio in tour gratis 2025: trasporti pubblici gratuiti per i giovani tra i 19 e i 25 anni

#News | #trasportopubblico Dal 1°luglio torna "Lazio in tour", bus e treni regionali gratis per i giovani tra i 16 anni e i 25 anni, fino al #15settembre

