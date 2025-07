labubu, la mostruosa ossessione che arriva dall’Oriente, sta conquistando il mondo con il suo fascino inquietante e irresistibile. Anche chi non è appassionato di moda o social conosce questi portachiavi unici, diventati simboli di status e tendenza. Amati e odiati, i labubu sono ormai un vero e proprio fenomeno globale, scatenando una corsa all’ultimo esemplare raro e desiderabile. Questi...

Anche se non siete appassionati di moda o particolarmente attivi sui social, il nome Labubu sicuramente vi dice qualcosa. Amati, odiati, cercati ossessivamente in tutto il mondo, questi grandi portachiavi con le fattezze di animaletti piuttosto inquietanti sono diventati un’ossessione collettiva, e ormai è lotta all’ultimo sangue per acquistare l’esemplare più raro da attaccare a borse e zaini, per sfoggiarlo come un trofeo di guerra. Questi mostriciattoli pelosi hanno conquistato anche le celebrities, che li hanno indossati persino durante le principali fashion week. Più che un articolo da collezione, sono considerati uno status symbol, da modificare con vestitini colorati, cappellini e accessori, per renderli unici e personalizzati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it