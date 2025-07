La XIX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea | ecco i finalisti

valori universali di pace, dialogo e condivisione tra le diverse culture che affondano le proprie radici nel cuore del Mediterraneo. Mentre le acque attraversate da tensioni si fanno sempre piĂą tumultuose, emergono esempi di speranza e impegno che dimostrano come la cultura possa ancora essere un potente strumento di resistenza e rinascita. La XIX edizione ci invita a riflettere su questi protagonisti e sul ruolo fondamentale della cultura nel plasmare un futuro di pace.

Mentre il Mediterraneo è attraversato da tragici conflitti, c’è ancora chi crede nella cultura come atto di resistenza, apertura al dialogo, sguardo di speranza. La Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania ha annunciato le terne finaliste della XIX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea, un riconoscimento che quest’anno assume un significato particolare con il focus sui. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La XIX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea: ecco i finalisti

