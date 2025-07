La truffa del pellet scarso | sequestro da 56 tonnellate a Catania

La truffa del pellet scarso si sgretola a Catania, dove i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato 56 tonnellate di pellet e 208.000 sacchetti di packaging di dubbia provenienza. L’indagine ha rivelato l’uso fraudolento del marchio 'Enplus', simbolo di qualità riconosciuta a livello internazionale. Questa operazione mette in luce come l’ingegno e la determinazione delle forze dell’ordine siano fondamentali per tutelare consumatori e mercato da pratiche ingannevoli e dannose.

Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato 56 tonnellate di pellet, e 208.000 sacchetti di packaging, commercializzato da un'azienda del Ragusano, per l'indebito uso della certificazione 'Enplus', marchio internazionale registrato che garantisce elevati standard qualitativi nella filiera. Da indagini delle Fiamme gialle di Riposto è emerso che il prodotto.

