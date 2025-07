La tendenza Guava Girl domina l' estate 2025 con un' estetica beauty fresca solare e spensierata che approda anche nei look e nella manicure

L’estate 2025 si impreziosisce con la tendenza Guava Girl, un’ispirazione che trasmette freschezza, solarità e spensieratezza. Dalla moda alla manicure, questa estetica cattura il cuore con tonalità calde e vivaci, richiamando le atmosfere caraibiche del frutto tropicale per eccellenza. La foodification, ovvero l’influenza delle ispirazioni culinarie sulle tendenze di bellezza, rende questa stagione irresistibilmente colorata e coinvolgente. Un must-have per vivere un’estate all’insegna del sorriso e della vitalità.

O gni estate ha il suo frutto e quello di quest'anno è senza dubbio la guava: il frutto tropicale dalla succosa polpa rosa e dalla buccia verde pastello che sta spopolando sui social con la sua palette di colori. La tendenza Guava Girl è un' estetica beauty fresca, solare e spensierata: pelle luminosa, labbra glossy e tonalità calde che richiamano le atmosfere caraibiche da dove proviene il frutto. La foodification – cioè definire estetiche beauty con nomi ispirati al cibo – non serve solo a descrivere colori e texture, ma richiama anche sensazioni ed emozioni. La Guava Girl incarna un mood fatto di relax, leggerezza e good vibes tropicali.

