Durante una toccante visita al RHS Wellbeing Garden presso il Colchester Hospital, la Principessa Kate Middleton ha piantato una rosa, dimostrando il suo impegno nel promuovere il benessere dei pazienti affetti da cancro. Togliendosi i guanti, ha condiviso il piacere di sentire la terra, sottolineando l'importanza di un approccio olistico alla cura. Si è così distinta come un'alleata genuina nella lotta contro questa malattia, portando speranza e conforto a tutti.

Mercoledì Kate Middleton Principessa del Galles, ha piantato una rosa durante una visita al RHS Wellbeing Garden presso il Colchester Hospital, togliendosi i guanti che le erano stati forniti e spiegando: “Mi piace sentire la terra.” Durante la visita, la principessa ha parlato con pazienti e membri del personale del Cancer Wellbeing Centre dell’ospedale, sottolineando l’importanza di un approccio olistico alla cura nella fase di recupero. Si è trattato della prima apparizione pubblica di Kate da quando aveva annullato la sua partecipazione al Royal Ascot il mese scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La principessa Kate pianta rose in un centro di cura per il cancro

