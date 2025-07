La notte bianca di Sabaudia | appuntamento per il weekend

Preparatevi a vivere un weekend indimenticabile a Sabaudia, dove la notte bianca trasformerà il centro città in un vibrante palcoscenico di festa, shopping e cultura. Sabato 5 e domenica 6 luglio, dalle 20:30 fino a mezzanotte, le strade si animeranno con negozi aperti, musica e atmosfere coinvolgenti. È l’occasione perfetta per scoprire le meraviglie locali, gustare deliziosi piatti all’aperto e partire con gli acquisti dei saldi estivi. Non mancate!

Sabaudia, 2 luglio 2025- Un fine settimana all’insegna degli acquisti, con l’inizio dei SALDI previsto proprio per il 5 luglio. Sabato 5 e domenica 6 luglio a partire dalle 20:30 grande isola pedonale nel centro città, chiusura al traffico e negozi aperti fino a mezzanotte. Una bellissima occasione per passeggiare per i corsi e per le piazze di Sabaudia, cenando all’aperto e approfittando dell’orario di apertura prolungato delle attività commerciali. Iniziativa promossa da Confcommercio Sabaudia, con il supporto e la collaborazione di Comune di Sabaudia – Ufficio Attività Produttive e Pro Loco Sabaudia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: sabaudia - notte - bianca - appuntamento

Eventi Sabaudia e dintorni Vai su Facebook

La notte bianca di Sabaudia: appuntamento per il weekend; Gli eventi del fine settimana a Latina e nella provincia pontina; Sabaudia / Parco Nazionale del Circeo, 7 e 8 settembre appuntamento con “I sapori del Parco”.

«Notte bianca, appuntamento al 24 giugno» - il Giornale - Bozzetti: per l’edizione estiva vorrei il Cenacolo aperto «Notte bianca, appuntamento al 24 giugno» Bozzetti: per l’edizione estiva vorrei il Cenacolo aperto ... Scrive ilgiornale.it

La «Notte Bianca» di Osio Sotto, una grande festa di comunità tra musica, buon cibo e cultura - Una festa di comunità, durante la quale le realtà del territorio (e non solo) animeranno le vie del centro, trasformate per l’occas ... Riporta ecodibergamo.it