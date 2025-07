La musica di F1 a cura di Hans Zimmer infusa di elettronica è perfetta anche per quando al volante ci sei tu

musica di F1 curata da Hans Zimmer, infusa di sonorità elettroniche che elevano ogni sorpasso e accelerazione. Perfetta anche per quando al volante ci sei tu, questa colonna sonora trasforma ogni corsa in un’esperienza epica, fatta di adrenalina e libertà assoluta. Lasciati coinvolgere dall’energia di Zimmer e vivi la tua corsa come mai prima d’ora.

Ogni volta che il Sonny Hayes di Brad Pitt si cimenta con un circuito in F1, il pubblico ne avverte la libertà. Come personaggio, infatti, lo si vede privo dei problemi e timori della "vecchiaia", come pure dei flashback del disastroso incidente subìto negli anni '90 e che ancora lo perseguitano nei sogni. Quando accende i motori è solo Sonny, pronto a misurarsi con la strada, com'è sempre stato e sarà sempre. E si respira proprio questo nella colonna sonora creata apposta per F1 dal leggendario Hans Zimmer, una vera e propria opera elettronica, perfetta da ballare in un locale saturo di svapo, ma ideale anche mentre si guida in autostrada per correre al mare.

