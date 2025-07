La lettera di Gianni Alemanno dal carcere | Celle forno qui si muore di caldo mentre la politica dorme

In un momento in cui la politica sembra distante dai bisogni reali, le parole di Gianni Alemanno dal carcere ci ricordano l'emergenza umanitaria che si cela dietro le mura di Rebibbia. La sua lettera denuncia condizioni drammatiche, tra sovraffollamento e caldo insopportabile, e mette al centro il dibattito sulla giustizia e i diritti fondamentali. È un appello che non possiamo ignorare: merita attenzione e azione immediata.

Il senatore Pd Michele Fina ha letto in Aula, durante l'esame della riforma sulla separazione delle carriere, una lettera dell'ex sindaco e ministro, Gianni Alemanno, da mesi detenuto a Rebibbia. La lettera contiene una denuncia delle condizione delle carcere, sovraffollate ed esposte al caldo asfissiante di queste settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

