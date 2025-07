La Juventus regge per un tempo | poi il Real Madrid impazza e scopre le lacune bianconere

La Juventus affronta il suo match contro il Real Madrid con orgoglio e determinazione, resistendo un tempo alle irresistibili offensive dei Blancos. Anche se il risultato finale di 1-0 pesa, la prova dei bianconeri è stata dignitosa, dimostrando che sotto la pelle ci sono cuore e talento. Tuttavia, la vera sfida rimane quella di trasformare le occasioni in gol e colmare le lacune che, alla lunga, hanno permesso agli spagnoli di emergere. La strada verso il successo passa anche dalla concretezza in area avversaria.

La Juventus esce fuori dal Mondiale per Club dopo una prestazione da considerare dignitosa. 1-0 da parte del Real Madrid che fa male, ma neanche troppo, anche per via della prestazione dei bianconeri che per 45 minuti hanno retto il passo di una squadra dotata di mezzi ampliamente superiori. La pecca della squadra di Igor Tudor è stata effettivamente quella di non riuscire a concretizzare le buone, ottime occasioni, create: prima tra tutti quella di Kolo Muani che a tu per tu con Courtois manda il pallone sopra la traversa; poi quella di Yildiz di un soffio fuori. Nel secondo tempo di gioco, però, è emersa la reale differenza delle due squadre e la Juventus non ha fatto altro che aggrapparsi all ‘enorme talento di Di Gregorio che ha abbassato la saracinesca blindando tutto quanto ciò che arrivava dai piedi di Bellingham e Valverde. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com