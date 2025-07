La guerra dei poveri per il medico

La guerra dei poveri per il medico: un'ingiustizia che colpisce i più deboli, gli anziani che, dopo una vita di sacrifici, si trovano improvvisamente privati del loro punto di riferimento sanitario. È un fenomeno che solleva domande sulla priorità delle scelte politiche e sulla tutela dei nostri cari. Come possiamo garantire un servizio equo e dignitoso a chi ha contribuito per decenni? È arrivato il momento di riflettere e agire.

E’ mai possibile, secondo voi, che ci siano decine e decine di anziani che, dopo aver lavorato una vita mantenendo con le loro tasse lo Stato, la Sanità e le Scuole, debbano restare da un giorno all’altro senza il loro medico di famiglia, perché glielo hanno “scippato” dei giovani che sono stati (ovviamente) più scaltri . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

