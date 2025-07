La Cassazione rigetta il ricorso | Stasi resta in semilibertà Il caso delle impronte

La Cassazione ha confermato la decisione di mantenere Alberto Stasi in regime di semilibertà, respingendo il ricorso della Procura generale di Milano. Dopo anni di discussioni e attese, la giustizia si pronuncia ancora una volta sulla delicata vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi. Resta da capire quale impatto avrà questa decisione sulla percezione pubblica e sul percorso di giustizia. Ma quali sono le implicazioni di questa sentenza?

Alberto Stasi resta in semilibertà. A deciderlo la Cassazione, che ieri ha rigettato il ricorso della Procura generale di Milano contro l'ordinanza con la quale, lo scorso 9 aprile, i giudici della Libertà avevano concesso il beneficio al detenuto, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. La procura generale di Milano, già in quella sede, aveva espresso parere negativo al regime più favorevole per via dell'intervista rilasciata da Stasi a Le Iene il 22 marzo, durante un permesso premio. «Non era stato autorizzato», sosteneva la pg Valeria Marino durante l'udienza davanti al Tribunale, dove è stata recapitata d'urgenza una lettera del direttore del carcere di Bollate, Giorgio Leggieri, in cui era scritto nero su bianco che, in merito all'intervista rilasciata da Stasi, «non si sono rilevate infrazioni alle prescrizioni». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Cassazione rigetta il ricorso: “Stasi resta in semilibertà”. Il caso delle impronte

