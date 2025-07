La camminata giapponese è il workout ideale per chi ha poco tempo ma vuole aumentare la potenza muscolare

La camminata giapponese 232, conosciuta anche come metodo 3-3, sta conquistando social e appassionati di fitness per la sua capacità di trasformare una semplice passeggiata in un potente allenamento. Ideata dagli esperti Hiroshi Nose e Shizue Masuki, questa tecnica promette risultati sorprendenti in poco tempo, perfetta per chi ha poco spazio e ancora meno tempo. Scopriamo insieme come questo innovativo metodo può rivoluzionare il tuo modo di allenarti.

La camminata giapponese è l'ultimo trend, sui social e non solo, perché promette di trasformare anche la passeggiata più ordinaria in un workout efficace, accessibile e sorprendentemente potente. Si chiana anche metodo 3-3, e nasce da un'intuizione dei ricercatori Hiroshi Nose e Shizue Masuki dell'Università di Shinshu, a Matsumoto. L'idea non è nuova, in realtà - visto che risale al 2007 - ma solo adesso ha varcato le soglie del Giappone. In pratica, si tratta di questo: non servono corse all'ultimo respiro, né attrezzature particolari, basta alternare tre minuti di camminata lenta ad altri tre di camminata veloce, ripetendo il ciclo per almeno mezz'ora.

