Khalid Shaikh Mohammed l’architetto dell’11 settembre 2001

Considerato l’architetto principale degli attentati dell’11 settembre 2001, Khalid Shaikh Mohammed fu colui che per primo presentò il piano a Osama bin Laden nel 1996. Dopo aver ottenuto il via libera dalla leadership di al-Qaeda, assunse un ruolo centrale nell’organizzazione dell’attacco, curandone ogni fase: dalla logistica alla selezione dei dirottatori, fino alla definizione dei dettagli operativi. L’intera operazione fu condotta in stretto coordinamento con altri esponenti di vertice dell’organizzazione jihadista. 🔗 Leggi su Panorama.it