Kean-Napoli assist inaspettato per gli azzurri | cosa sta succedendo

L’arrivo inaspettato di Moise Kean al Napoli sta scuotendo il calciomercato estivo: un assist improvviso che potrebbe rivoluzionare le strategie degli azzurri. Con tanti nomi sulla lista, questa mossa potrebbe rappresentare il colpo decisivo per rafforzare la rosa di Antonio Conte e puntare con rinnovata forza all’obiettivo stagionale. Ma cosa si nasconde dietro questa svolta improvvisa? Continue a seguirci per scoprire tutti i dettagli.

Moise Kean è uno dei nomi accostati alla SSC Napoli per questa sessione di calciomercato: una mossa del bomber potrebbe cambiare tutto! Tanti sono i nomi accostati al Napoli in questa prima fase di calciomercato estiva, che ha avuto il suo via ufficiale da poche ore. Il club azzurro ha tutta l’intenzione di rafforzare il proprio organico, che va puntellato per fare in modo che la rosa a disposizione di Antonio Conte sia attrezzata per tutte e quattro le competizioni (oltre la Serie A e la Coppa Italia, ci sono anche Champions League e Supercoppa Italiana). Una delle suggestioni spuntate in queste ultime ore c’è quella che porterebbe in maglia azzurra Moise Kean: l’attaccante della Fiorentina ha una clausola da 52 milioni di euro, valida a partire da martedì 1° luglio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it