Juventus | svolta epocale per il reparto offensivo

La Juventus si prepara a scrivere una nuova pagina della propria storia con una svolta epocale nel reparto offensivo. Damien Comolli lavora senza sosta per regalare ad Igor Tudor un bomber di livello mondiale, e il nome che fa sognare i tifosi è Victor Osimhen del Napoli. Una trattativa che potrebbe rivoluzionare il volto della squadra e riportarla ai vertici. Resta da capire quali saranno gli sviluppi di questa grandiosa operazione.

Una rivoluzione in attacco La Juventus sta pianificando una svolta epocale per il proprio reparto offensivo, con Damien Comolli determinato a regalare a Igor Tudor un bomber di livello mondiale. Victor Osimhen, stella del Napoli, è il nome che fa sognare i tifosi: i contatti con il suo entourage, come L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it