Juventus contatti per Sancho | il Manchester United fissa il prezzo

La Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo con un colpo di mercato di grande impatto: Jadon Sancho. Dopo aver risolto l’enigma Jonathan David, i bianconeri sono già in contatto con il Manchester United, che ha fissato il prezzo del talento britannico. La trattativa si fa interessante: quali saranno gli sviluppi e come risponderanno i Red Devils? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sul futuro di Sancho in bianconero.

Risolto il rebus Jonathan David, atteso nei prossimi giorni a Torino per le visite mediche, la Juventus si sarebbe già messa a lavoro per rinforzare tutto il reparto offensivo, puntando su Jadon Sancho, calciatore tornato al Manchester United dopo una stagione passata al Chelsea. Il nuovo direttore generale Damien Comolli avrebbe già avviato i contatti con i Red Devils per scoprire i margini della trattativa e per capire quale pista imboccare tra quella che porterebbe al calciatore classe 2000 o quella in direzione Francisco Conceiçao. I due calciatori sono infatti alternativi uno all’altro, ma Comolli avrebbe già provato a chiedere uno sconto al Porto per abbassare la clausola rescissoria presente nella clausola del portoghese senza però avere successo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, contatti per Sancho: il Manchester United fissa il prezzo

