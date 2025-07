Juve si riparte a fine luglio | appuntamento alla Continassa poi ritiro in Germania

La Juventus si rimette in moto a fine luglio, con l’appuntamento alla Continassa seguito dal ritiro in Germania. Dopo aver concluso la stagione mondiale per club, i bianconeri si godranno tre settimane di meritato riposo, pronti a tornare in campo il 2 agosto a Herzogenaurach. La prima sfida amichevole è prevista per il 10 agosto: un’occasione per vedere all’opera i nuovi e vecchi volti della Vecchia Signora e sognare in grande.

Dopo l'uscita dal Mondiale per club i giocatori bianconeri avranno tre settimane di vacanza. Dal 2 agosto al lavoro a Herzogenaurach, il 10 la prima amichevole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, si riparte a fine luglio: appuntamento alla Continassa, poi ritiro in Germania

In questa notizia si parla di: juve - riparte - fine - luglio

LIVE Tra poco Al Ain-Juve, le ufficiali: Tudor riparte da Yildiz e Kolo Muani - Tra poco al AIN Juve si svelano le ufficiali: Tudor rilancia da Yildiz e Kolo Muani. All'Audi Field di Washington, emiratini e bianconeri scendono in campo per inaugurare il girone G, mentre il Manchester City guida con autorità, dopo aver battuto 2-0 il Wydad Casablanca.

?Day 2: si riparte! ? È iniziato il secondo giorno del Fair Play Summer Camp alla Cittadella Sportiva Universitaria! Energia, sorrisi e tanta voglia di crescere sotto lo sguardo attento dei tecnici Juventus. #FairPlaySummerCamp #JuventusAcademy #Crescita Vai su Facebook

Juve, si riparte a fine luglio: appuntamento alla Continassa, poi ritiro in Germania; Juventus-Real Madrid 0-1, risultato e highlights della partita al Mondiale per Club: Juve eliminata; LIVE TJ - Real Madrid-Juventus 0-0 - Si riparte, via alla ripresa!.

Serie C, Marani: "L'estate per noi è un periodo complesso. Entro fine luglio gli organici definitivi" - Il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha parlato a margine della presentazione del pallone per la prossima annata: "L’estate per noi è un periodo complesso, segnato da ... Segnala tuttojuve.com

Calciomercato: la Juventus prende Jonathan David - L’attaccante canadese, 25 anni, nell’ultima stagione al Lille ha realizzato 25 gol e 12 assist. Da repubblica.it