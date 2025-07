Joe Cole consiglia l’Inter | Ci vedrei bene un talento del Liverpool

Joe Cole, ex stella del calcio internazionale, ha recentemente suggerito all’Inter di puntare su un talento del Liverpool: Harvey Elliot. Con il suo talento e la sua giovane età, il 2003 potrebbe rappresentare una mossa strategica per rafforzare il reparto offensivo nerazzurro, soprattutto dopo una stagione complessa e ricca di sfide. In un mercato in evoluzione, le idee di Cole potrebbero aprire nuove prospettive per il futuro dell’Inter.

Lo storico ex attaccante Joe Cole ha consigliato il profilo di Harvey Elliot sll’Inter. Le sue parole sul giovane talento classe 2003 di proprietà del Liverpool. Le scorie lasciate da una stagione intensa e turbolenta impongono all’ Inter riflessioni sul futuro. Smaltita la delusione dopo l’eliminazione dal Mondiale per club, i nerazzurri dovranno cambiare alcuni giocatori in organico per favorire il rinnovamento della rosa. Oltre ai calciatori già acquistati (nell’ordine Sucic, Luis Henrique e Bonny ), sono tanti i giocatori nel mirino di Ausilio. Tra questi, secondo lo storico attaccante Joe Cole, potrebbe rientrare anche Harvey Elliot, talento classe 2003 di proprietà del Liverpool. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Joe Cole consiglia l’Inter: «Ci vedrei bene un talento del Liverpool»

In questa notizia si parla di: inter - cole - talento - liverpool

Chivu chiama i suoi a raccolta L'Inter è uno dei club più attivi in questa sessione di mercato e per la difesa ha messo nel mirino Giovanni Leoni del Parma. Il giovane centrale piace molto anche all'estero, ma i nerazzurri stanno cercando di accelerare forti de Vai su Facebook

De Zerbi: "Psg-Inter? Risultato strano perché l'Inter è una grande squadra e Inzaghi è un grande allenatore e non ci stanno 5 gol di scarto. Ma il problema sta nel fatto che l'Italia non conosceva il Psg, l'Italia ha sottovalutato ed è stata presuntuosa con il Psg: l'It Vai su X

Joe Cole, il talento inglese di West Ham, Chelsea e Liverpool; Liverpool: sfida a Tottenham e Inter per un talento argentino; Liverpool: offerto un talento inglese.

Dall'Inghilterra: occhi puntati su Elliott del Liverpool, c'è anche l'Inter - La Juventus è alla ricerca di un rinforzo di qualità per il proprio centrocampo e avrebbe messo gli occhi su Harvey Elliott, talento classe 2003 del Liverpool. Scrive tuttojuve.com

Inter, colpo a sorpresa dal Liverpool: le cifre - I nerazzurri molto attivi sul calciomercato, si accende all'improvviso una pista che porta a un giocatore dei 'Reds' ... Come scrive calciomercato.it