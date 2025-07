Jobe Bellingham non giocherà contro il Real perché non conosce le regole del Mondiale per Club

Una piccola disattenzione può fare la differenza tra vittoria e sconfitta, e questa volta tocca a Jobe Bellingham. Il giovane talento non giocherà contro il fratello Jude nel Mondiale per Club, a causa di una regola sulle squalifiche che non conosceva. Un episodio che dimostra quanto anche i dettagli più semplici possano influenzare le grandi sfide del calcio mondiale. Continua a leggere.

Jobe Bellingham non potrà affrontare suo fratello Jude al Mondiale per Club per colpa di una disattenzione: non conosceva la regola del torneo sulle squalifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: jobe - bellingham - mondiale - club

