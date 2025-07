Istat | più disoccupati a maggio a 6,5%

L’Italia registra un balzo record nell’occupazione a maggio, con 24,3 milioni di lavoratori, quasi 1,3 milioni in più rispetto al pre-pandemia, secondo l’Istat. Tuttavia, la disoccupazione aumenta di 1134mila unità, portando il tasso al 6,5%. Questa crescita sia degli occupati che dei disoccupati evidenzia una complessa ripresa del mercato del lavoro, accompagnata da una riduzione degli inattivi. Ma cosa ci riserva il futuro?

