Istat | più disoccupati a maggio +6,5%

L’Italia registra dati sorprendenti: a maggio, oltre 24 milioni di lavoratori, un record storico, testimoniano una ripresa quanto mai vivace. Tuttavia, il fronte della disoccupazione si fa ancora sentire, con oltre un milione e 690 mila disoccupati e un aumento del tasso al 6,5%. Questa dinamica complessa rivela un mercato del lavoro in trasformazione, tra crescita occupazionale e tensioni sociali, aprendo un nuovo capitolo sulla ripresa economica del nostro paese.

11.00 In Italia a maggio risultavano occupati 24,3 milioni di lavoratori, un numero record, secondo l'Istat: quasi 1,3 mln in più rispetto al periodo pre pandemia Ma i disoccupati sono un milione 691mila, +1134mila unità su aprile e 15mila su maggio 2024. Sale del 6,5% il tasso di disoccupazione. La crescita di occupati e disoccupati si associa al calo degli inattivi. Più occupati (+0,3%,pari a +80mila unità) tra uomini, donne, dipendenti permanenti, autonomi e over 50. Ma cresce del 7,1% il numero di persone in cerca di lavoro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it