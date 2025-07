Isola dei Famosi 2025 va in archivio l' edizione meno vista di sempre Sarà addio?

L’Isola dei Famosi 2025 si conclude con il record negativo di ascolti, segnando la più bassa performance di sempre e lasciando il pubblico deluso. Canale5, con questa edizione, sembra aver toccato il fondo di un genere ormai logoro e svuotato di senso. Ma chi avrebbe mai potuto immaginare che Veronica Gentili si sarebbe immersa in un’avventura così poco brillante? La domanda rimane: valeva davvero la pena?

Fare peggio dell'Isola dei Famosi del 2024 sembrava impensabile, e invece Canale5 è riuscita nell'impresa. Con il genere reality sempre più logoro perché spremuto da Mediaset. Ma chi gliel'ha fatto fare a Veronica Gentili di imbarcarsi in un reality che da tempo fa acqua da tutte le parti? Ce l'eravamo domandati due mesi fa, ancor prima che l'Isola dei Famosi 2025 prendesse il via, e torniamo a chiedercelo oggi, giorno della finalissima della 19esima edizione del format Banijay Italia, la meno vista di sempre della storia del programma. Isola dei Famosi 2025, un naufragio annunciato Decima edizione consecutiva trasmessa da Mediaset, l'Isola dei Famosi 2025 è andata avanti per dieci prime serate e 57 giorni complessivi, contraddistinti da un cast dal buon potenziale presto andato incontro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Isola dei Famosi 2025, va in archivio l'edizione meno vista di sempre. Sarà addio?

