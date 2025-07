Ironheart | ecco in che modo la scena post-credits sconvolge l' intero MCU

ironheart, ecco in che modo la scena post credits sconvolge l'intero MCU. Il finale della serie, o meglio la scena posta dopo i titoli di coda, ridefinisce un nuovo angolo dell'universo condiviso Marvel. La seconda parte di Ironheart è finalmente arrivata su Disney+, e i momenti finali della storia promettono grandi cambiamenti in arrivo nel Marvel Cinematic Universe. Come quasi tutti i film e gli show televisivi del MCU, c'è una scena post-credits, ma capire cosa significhi per il futuro è più facile a dirsi che a vedere.

Ovviamente non proseguite nella lettura di questo articolo se non volete rovinarvi la sorpresa in quanto seguono SPOILER. Dopo che Riri Williams gli ha portato via il suo "Cappuccio", Parker Robbins si reca al negozio gestito dalla madre di Zelma Stanton e cerca l'aiuto dell'adolescente.

