Iran Netanyahu chiederà a Trump il via libera per un altro attacco a Teheran

Durante la sua prossima visita a Washington, il premier israeliano Netanyahu si prepara a chiedere a Trump un via libera strategico per un possibile nuovo attacco contro Teheran, in risposta a eventuali minacce nucleari o missilistiche. Questa richiesta riflette le crescenti tensioni e la complessa dinamica geopolitica tra Israele, Iran e Stati Uniti, sottolineando quanto siano intricati gli equilibri di potere nella regione. Ma quali saranno le ripercussioni di questa alleanza?

Nell’ambito della sua visita a Washington la prossima settimana il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, chiederà al presidente Usa Donald Trump garanzie per un eventuale altro attacco dello Stato ebraico contro l’ Iran in futuro, nel caso in cui Tel Aviv dovesse rilevare un rafforzamento del settore nucleare o nel campo della produzione missilistica di Teheran. Lo riporta l’emittente israeliana Kan. La stessa emittente riferisce che, sempre nell’ambito della visita, Netanyahu vuole che Trump presenti un piano regionale per il Medioriente come parte di un cessate il fuoco a Gaza. L’Iran sospende la cooperazione con l’Aiea. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Netanyahu chiederà a Trump il via libera per un altro attacco a Teheran

In questa notizia si parla di: iran - netanyahu - chiederà - trump

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

"Israele e Iran hanno violato la tregua, non sanno cosa fanno", dice Trump. Il presidente americano furioso dopo l'annuncio di un cessate il fuoco che non è stato rispettato. La telefonata con Netanyahu e le accuse reciproche tra Teheran e Tel Aviv Vai su Facebook

Iran-Israele, le news sulla guerra. Trump: “Hamas accetti l’accordo altrimenti la situazione peggiorerà”. Bombardamenti a Gaza City; Iran, Netanyahu chiederà a Trump il via libera per un altro attacco a Teheran - LaPresse; Trump: “Israele ha accettato una tregua di 60 giorni”. L’Iran: stop alla collaborazione con Aiea.