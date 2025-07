Iran firma lo stop alla cooperazione con l’Aiea Teheran | Siti nucleari gravemente danneggiati dai raid

L'Iran ha annunciato la sospensione della cooperazione con l'AIEA, in risposta agli attacchi che hanno gravemente danneggiato i siti nucleari del paese. La decisione riflette una crescente tensione tra Teheran e le potenze mondiali, sollevando dubbi sulla stabilitĂ regionale e sulla sicurezza internazionale. Con questa mossa, l'Iran ribadisce la propria sovranitĂ e lancia un chiaro messaggio sulla necessitĂ di garantire la protezione dei propri interessi. La situazione si fa sempre piĂą complessa e delicata.

“In merito alla violazione della sovranitĂ nazionale e dell’integritĂ territoriale dell’Iran da parte di Israele e degli Stati Uniti con il loro attacco agli impianti nucleari del Paese e la messa in pericolo degli interessi dell’Iran, l’amministrazione è obbligata a sospendere qualsiasi cooperazione con l’Aiea”, finchĂ© l’agenzia Onu “non garantirĂ la sicurezza dei siti nucleari e degli scienziati iraniani”. Con queste parole e senza ulteriori commenti il capo del Parlamento di Teheran, Mohammad-Bagher Qalibaf, ha trasmesso la legge per interrompere la collaborazione con l’agenzia al presidente Masoud Pezeshkian, che l’ha promulgata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran firma lo stop alla cooperazione con l’Aiea. Teheran: “Siti nucleari gravemente danneggiati dai raid”

In questa notizia si parla di: iran - nucleari - cooperazione - aiea

Iran, direttore Aiea bandito da siti nucleari: “Teheran potrebbe tornare presto ad arricchire uranio” - La crescente tensione tra Iran e Aiea rischia di compromettere ulteriormente gli sforzi per il controllo nucleare globale.

Tregua tra Iran e Israele regge, ma Gaza subisce nuovi attacchi. Teheran blocca la cooperazione con l’Aiea, mentre Trump esulta per i raid sui siti nucleari, smentito da media internazionali Vai su Facebook

Translate post#Nucleare #Iran Sì del parlamento di Teheran alla sospensione della cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica finché "la sicurezza degli impianti nucleari non sarà garantita". L'#AIEA si è "rifiutata di condannare gli attac Vai su X

Khamenei torna in un video registrato in tv: Sionisti schiacciati abbiamo vinto - Macron: Lo scenario peggiore sarebbe il ritiro dell'Iran dal trattato di non proliferazione nucleare; L'Iran vuole sospendere i rapporti con l'Aiea, l'agenzia per il nucleare dell'Onu; L'Iran intende sospendere la cooperazione con l'AIEA, ma è «pronto a risolvere i problemi con gli USA».

Iran, Netanyahu chiederà a Trump il via libera per un altro attacco a Teheran - il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, chiederà al presidente Usa Donald Trump garanzie per un eventuale altro attacco dello Stato ebraico contro ... Come scrive msn.com

Medio Oriente Nucleare, l'Iran sospende la cooperazione con l'AIEA - Il Parlamento di Teheran ha approvato il disegno di legge che porta all'interruzione della collaborazione dell'Iran con l'AIEA, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Si legge su bluewin.ch