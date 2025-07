Invasione di scarabei giapponesi in Lombardia e Piemonte scatta l’allarme per l’insetto alieno

un’insolita invasione che mette in allarme agricoltori, botanici e cittadini. La Popillia japonica, con il suo aspetto affascinante ma dannoso, si sta diffondendo rapidamente in Lombardia e Piemonte, lasciando dietro di sé danni visibili e preoccupazioni crescenti. È fondamentale conoscere questa minaccia per proteggere il nostro patrimonio naturale e agricolo. Scopriamo insieme come contrastare questa minaccia silenziosa, prima che diventi irreversibile.

È un’invasione silenziosa, ma dagli effetti ben visibili. Dalle foglie rosicchiate degli aceri di Parco Sempione a Milano, ai prati devastati nelle campagne piemontesi, fino ai fiori messi in “quarantena” dai vivaisti. Il colpevole è la Popillia japonica, un coleottero dal corpo verde metallizzato con riflessi bronzei, comunemente noto come scarabeo giapponese. Questo insetto “alieno”, originario del Giappone e della Russia, sta vivendo un’esplosione demografica nel Nord Italia, con un epicentro che si concentra in Lombardia, in particolare tra Milano e Bergamo. Il problema principale della Popillia japonica è duplice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Invasione di scarabei giapponesi in Lombardia e Piemonte, scatta l’allarme per l’insetto “alieno”

In questa notizia si parla di: invasione - lombardia - insetto - alieno

L’invasione dello scarabeo giapponese in Piemonte e Lombardia: riconoscere e combattere l’insetto alieno; Invasione di scarabei giapponesi, come riconoscerli e quali sono i rischi: la spiegazione dell'ecologo; Invasione di insetti alieni, a Milano è allarme per la cocciniglia japonica.

L’invasione dello scarabeo giapponese in Piemonte e Lombardia: riconoscere e combattere l’insetto alieno - Le due regioni al centro dei piani di contenimento per una specie invasiva che danneggia colture e prati Negli ultimi giorni, lo scarabeo giapponese (Popillia japonica) è tornato sotto i riflettori c ... Riporta msn.com

Invasione di scarabei giapponesi, come riconoscerli e quali sono i rischi: la spiegazione dell’ecologo - Tra le specie aliene invasive di interesse comunitario figura lo scarabeo giapponese (Popillia japonica), un coleottero in grado di arrecare gravissimi ... Scrive fanpage.it