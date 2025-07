Inter Marotta lo stratega | saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic

Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic. Dopo l'eliminazione contro la Fluminense, l’Inter punta a rinascere potenziata, dimostrando ancora una volta la sua capacità di adattarsi e innovare. Il futuro è in campo, e le mosse di Marotta promettono di cambiare le regole del gioco.

Giuseppe Marotta lo stratega nerazzurro: Calhanoglu pronto all’addio, già scelto chi prendere al suo posto, è un talento più forte di Hakan (Ansa Foto) – SerieAnews L’eliminazione contro la Fluminense al Mondiale per Club ha di fatto innescato uno scenario che in pochi potevano anche solo immaginare. L’Inter che fino a poco più di un mese fa lottava per conquistare il Triplete, si è sciolta come neve al sole, vittima probabilmente dei suoi errori ma anche di una cavalcata quasi perfetta che però si è chiusa con un pugno di mosche in mano. 🔗 Leggi su Serieanews.com