Inter attesa per una lunga estate I prossimi colpi previsti – SM

L’Inter si prepara a un’estate intensa, tra attese e grandi colpi di mercato. Con il Mondiale per Club alle spalle, la società nerazzurra ha in programma una serie di acquisti strategici per rinforzare la rosa e tornare protagonista. Dopo una stagione deludente, l’obiettivo è risalire la china e volare alto. La lunga attesa sta per terminare: ecco cosa ci riserva il futuro dei nerazzurri.

L’Inter vivrà una lunghissima estate da qui fino alla fine del calciomercato. Da poco si è conclusa questa stagione col Mondiale per Club, adesso c’è tanto lavoro da fare per la dirigenza secondo Sport Mediaset. MERCATO – Ange-Yoan Bonny, Luis Henrique e Petar Sucic non sono gli unici acquisti programmati dall’ Inter in questa sessione di mercato. I risultati sono stati piuttosto deludenti nell’ultimo mese e non solo la finale di Champions League ha lasciato scorie. Anche l’esperienza negli Stati Uniti non è piaciuta e non è andata oltre un misero 0-2 subito dal Fluminense. Lautaro Martinez, capitano, ha tuonato e adesso la dirigenza deve assolutamente risolvere la situazione con chi si è sentito preso in causa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, attesa per una lunga estate. I prossimi colpi previsti – SM

