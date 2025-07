Inizio luglio rovente sull’Italia | caldo africano e fenomeni estremi tra grandinate e temporali

A luglio l'Italia si accende con temperature record e fenomeni improvvisi, come grandinate e temporali violenti. Il caldo africano si fa sentire, mentre le condizioni atmosferiche creano un clima fragile, pronto a esplodere in eventi estremi. Prestate attenzione alle allerte e preparatevi ad affrontare un’estate che promette emozioni forti e cambiamenti repentini. Stay tuned per aggiornamenti e consigli utili su come proteggervi da questi fenomeni imprevedibili.

Luglio è appena iniziato, ma l’estate italiana ha già mostrato il suo volto più estremo. La prima parte del mese sarà infatti segnata da un caldo rovente, con temperature ben al di sopra della media, alimentato dalla persistente presenza dell’anticiclone subtropicale. Ma non è tutto: le stesse condizioni atmosferiche stanno ponendo le basi per fenomeni meteo estremi, che nelle prossime ore potrebbero colpire soprattutto il Nord del Paese. A lanciare l’allarme è il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, che sottolinea come l’aumento delle temperature stia facendo salire anche la temperatura superficiale dei mari italiani, in alcuni casi già attestata sui 27-28°C. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Inizio luglio rovente sull’Italia: caldo africano e fenomeni estremi tra grandinate e temporali

