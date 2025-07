Infortunio sul set e foto in sedia a rotelle Non mollo tornerò più forte | incidente per Gabriel Garko

Un incidente sul set non ferma la determinazione di Gabriel Garko: l’attore si mostra in sedia a rotelle, ma il suo spirito resta forte e positivo. Nonostante l’infortunio durante le riprese di “Colpa dei sensi”, Garko ha condiviso un messaggio di resilienza e gratitudine, ringraziando chi gli è stato vicino. La sua forza e il sorriso sono un esempio di come, anche nelle difficoltà, non si molla mai.

Incidente per Gabriel Garko. L’attore ha postato un Reel su Instagram in cui si mostra in ospedale e sulla sedia a rotelle dopo un incidente sul set di “ Colpa dei sensi “, la nuova fiction che sta girando per Mediaset. “Infortunio sul set”, ha scritto l’attore su Instagram. Non sono state rese le cause e le dinamiche dell’incidente, ma Gabriel Garko comunque non ha perso il sorriso. L’attore torinese ha ringraziato “il professor Dario Perugia e tutto lo staff della Casa di cura Villa Mafalda” di Roma. Nella sua degenza in ospedale, in cui ha dovuto usare anche stampelle e sedia a rotelle, Gabriel Garko ha avuto al suo fianco la collega Anna Safroncik e parte della troupe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Infortunio sul set e foto in sedia a rotelle. Non mollo, tornerò più forte”: incidente per Gabriel Garko

