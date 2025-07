Indagine ADI 2025 post-doc | precariato strutturale e rischio espulsione per un’intera generazione

L’indagine ADI 2025 svela un panorama drammatico per i giovani ricercatori italiani, con il 86,5% dei contratti post-doc in scadenza entro il luglio 2026. Una crisi di precariato strutturale che mette a rischio non solo il loro futuro professionale, ma anche la ricerca stessa nel nostro Paese. È ora di riflettere e agire per invertire questa tendenza e garantire un domani più stabile e promettente.

Di seguito il comunicato stampa giunto in redazione relativo all’indagine 2025 dell’ADI, presentata oggi al Senato. Il report rivela una crisi senza precedenti per i post-doc in Italia. I dati mostrano un precariato dilagante, con l’86,5% dei contratti in scadenza entro luglio 2026. Una crisi lavorativa che mette a rischio il futuro della ricerca e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: post - indagine - precariato - rischio

Gary Lineker e il post antisemita. Telegraph: “Possibile indagine di polizia” - La scorsa settimana, Gary Lineker è stato al centro di polemiche dopo aver condiviso un messaggio contro il sionismo di Israele, accompagnato da un’immagine offensiva.

L’operazione che il Governo sta facendo con Poste Italiane è evidente. E a rimetterci, come sempre, sono i lavoratori. Ma sulle cifre è inutile barare. Ecco la mia replica alla viceministra del Lavoro e politiche sociali Vai su Facebook

Fine precariato MAI. Cosa prevede l’emendamento Occhiuto sul preruolo e perché espone l’Italia al rischio di reversal (PNRR).

Università italiana, i docenti più anziani e le aule più affollate d'Europa - Dalle premesse dell'Indagine si muovono le proposte e in primis la necessità di valutare l’introduzione di meccanismi di tenure track per i precari in servizio, riformando il pre- Si legge su repubblica.it

Indagine choc: 30.000 posti di lavoro a rischio "Subito il tetto al prezzo del gas o sarà la fine" - la Nazione - 000 posti di lavoro a rischio "Subito il tetto al prezzo del gas o sarà la fine" Le richieste delle associazioni di categoria al nuovo governo: "Le aziende chiudono, non c’è ... Secondo lanazione.it