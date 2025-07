Incendio in un bosco del Casertano trovato un cadavere dai vigili del fuoco intervenuti

Un incendio improvviso in un bosco del Casertano si trasforma in un dramma inquietante. I vigili del fuoco, intervenuti a San Martino, nel comune di Sessa Aurunca, non solo domano le fiamme, ma scoprono anche un cadavere semicarbonizzato. Un mistero che scuote la comunitĂ e solleva numerosi interrogativi: cosa si nasconde dietro questa tragedia? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa sconvolgente vicenda.

Incendio in localitĂ San Martino, nel comune di Sessa Aurunca: i vigili del fuoco trovano anche un corpo semicarbonizzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

