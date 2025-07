In Italia mezzo milione di lavoratori stranieri in tre anni ma il numero non risolve i ritardi nei campi

In Italia, mezzo milione di lavoratori stranieri sono arrivati negli ultimi tre anni, ma i ritardi nei campi restano un problema irrisolto. Il nuovo decreto flussi punta ad aumentare gli ingressi, con una particolare attenzione all’agricoltura, settore cruciale per l’economia. Le associazioni di categoria apprezzano lo sforzo, ma mettono in luce ritardi e burocrazia che frenano questa importante opportunità di sviluppo e crescita.

Il nuovo decreto flussi aumenta gli ingressi di lavoratori stranieri, con una programmazione che guarda anche all'agricoltura. Le associazioni di categoria apprezzano l'impegno, ma denunciano ritardi e burocrazia.

