In Italia mancano 500 pediatri il report della Fondazione Gimbe

In Italia, la carenza di pediatri di famiglia sta diventando un’emergenza. Con oltre 500 specialisti mancanti e aree del Nord particolarmente colpite, il rischio di sovraccarico e di riduzione della qualità delle cure è reale. Entro il 2028, più di 2.500 pediatri andranno in pensione, accentuando questa criticità. È ora di intervenire per garantire un’assistenza pediatrica adeguata e diffusa su tutto il territorio.

(Adnkronos) – In Italia "mancano almeno 502 pediatri di famiglia e la maggior parte delle carenze si concentra in tre grandi Regioni del Nord: Lombardia, Piemonte e Veneto. In alcune aree si supera il massimale di 1.000 assistiti per pediatra mentre entro il 2028 ne andranno in pensione 2.598". Lo evidenzia l'ultimo report della Fondazione .

