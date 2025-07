In calo i comuni ' ricicloni' solo 663 sono rifiuti free

In Italia, il numero di Comuni Ricicloni rifiuti free subisce un lieve calo nel 2025, scendendo a 663 e rappresentando l'8,4% del totale. Sebbene la regione Veneto si confermi leader, la sfida per una gestione sostenibile dei rifiuti continua, con la Campania in testa al Sud. Questa fotografia invita a riflettere sull’importanza di rafforzare le pratiche di riciclo, perché un futuro più verde dipende anche dalle azioni di oggi.

Lieve calo nel 2025 in Italia per la raccolta differenziata dei rifiuti: i comuni rifiuti free scendono a 663 (-5%) rispetto allo scorso anno e rappresentano ancora solo l'8,4% dei 7.896 comuni italiani. Il Veneto si conferma regione leader per rifiuti free e la Campania è la prima del sud. A scattare questa fotografia è la XXXII edizione di " Comuni Ricicloni " di Legambiente presentato a Roma all'Ecoforum nazionale dell'economia circolare organizzato dall'associazione ambientalista, Kyoto Club e La Nuova Ecologia in collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e Regione Lazio.

