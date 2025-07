Immissioni in ruolo docenti 2025 quanti sono i posti? Sono già distribuiti per classe di concorso e provincia? Assumeranno anche gli idonei? CHIARIMENTI

L’estate dei precari si avvicina, ma cosa sappiamo davvero sulle immissioni in ruolo dei docenti per il 2025? Con ancora incertezza sui numeri e distribuzione dei posti, studenti e insegnanti attendono con ansia chiarimenti fondamentali. Quando partiranno le operazioni, quanti posti saranno disponibili e come saranno ripartiti tra le diverse province e classi di concorso? Scopriamo insieme cosa ci riserva questa importante fase di assunzione.

Le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 202526 sarà l'argomento principale dell'estate dei precari: le operazioni non sono state ancora avviate. Ecco cosa bisogna attendere, quali sono i passaggi e quando (finalmente) si conoscerà il numero esatto per classe di concorso e provincia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sono - immissioni - ruolo - docenti

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, quale domanda devono presentare gli idonei dei concorsi PNRR Vai su X

Informazioni e Procedure sulle imminenti immissioni in ruolo dei docenti: Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, quale domanda devono presentare gli idonei dei concorsi PNRR; Immissioni in ruolo docenti 2025, quanti sono i posti? Sono già distribuiti per classe di concorso e provincia? Assumeranno anche gli idonei? CHIARIMENTI; Docenti, immissioni in ruolo 2025/2026: posti disponibili per profilo e regione – TABELLE.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, quale domanda devono presentare gli idonei dei concorsi PNRR - Nel question time del 23 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stato chiarito un punto relativo alle riserve di posti nei concorsi a cattedra. Segnala orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2024/25, sono ancora possibili nomine da concorso PNRR1 dopo il 31 dicembre? - Immissioni in ruolo per il personale docente nell'anno scolastico 2024/25: concluse entro il 31 dicembre 2024 le operazioni relative al concorso PNRR1. Si legge su orizzontescuola.it