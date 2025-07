#iltempodioshø

Nella prima pagina de Il Tempo di mercoledì 2 luglio, la vignetta di Osho invita alla riflessione mentre si svela un affascinante mistero: nel cuore di Napoli potrebbe nascondersi la tomba di Vlad III di Valacchia, meglio noto come Dracula. Una teoria sorprendente sostenuta da studiosi italiani ed estoni, che suggerisce come i resti del celebre principe siano stati trasferiti in Italia. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare le nostre conoscenze sulla leggenda del vampiro più famoso al mondo.

