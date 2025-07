Il tragico epilogo della donna scomparsa | ritrovato il corpo senza vita

La tragica scoperta nel cuore della città scuote la comunità: il corpo senza vita della donna ucraina scomparsa è stato ritrovato in un terreno abbandonato vicino a via dei Longobardi. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione e speranze di ritrovarla sana e salva, ma purtroppo i recenti accertamenti confermano il peggiore degli esiti. Mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause della morte, si apre un doloroso capitolo che lascia tutti sgomenti.

