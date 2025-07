Il sindaco Baccini incontra il questore di Roma | al centro sicurezza e sviluppo del territorio

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha incontrato il Questore di Roma, Roberto Masucci, al Centro Sicurezza e Sviluppo del Territorio, per affrontare le crescenti criticità legate alla sicurezza e ai servizi pubblici del Comune. Un confronto fondamentale per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e garantire un futuro più sicuro e sereno ai cittadini di Fiumicino. “Il Questore ha dimostrato grande attenzione verso la nostra città”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’impegno condiviso per migliorare la qualità della vita.

Fiumicino, 2 luglio 2025 – Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini ha incontrato il Questore di Roma, Roberto Masucc i per discutere e affrontare le numerose criticità legate alla sicurezza e ai servizi amministrativi connessi al territorio comunale. “Il Questore ha d imostrato una grande attenzione nei confronti della Città di Fiumicino – ha dichiarato il Primo Cittadino – e l’ho ringraziato per aver già disposto il rafforzamento del nostro commissariato. – ha aggiunto – Durante l’incontro di oggi ho illustrato una serie di questioni che meritano ulteriori approfondimenti e un’azione sinergica tra le istituzioni e le Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: questore - sindaco - baccini - roma

