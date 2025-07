Il ritorno di Elena Vallortigara | Ancora un po’ di fastidio al piede ma nei Mondiali ci credo Devo ritrovare la mia rincorsa

Dopo un anno di sfide e riabilitazione, Elena Vallortigara torna a volare sulla pedana, nonostante ancora qualche fastidio al piede. La medaglia di bronzo ai Mondiali di Eugene 2022 ha dimostrato tutta la sua determinazione, affrontando con coraggio l’ultimo ostacolo. Con il ricordo di un passato brillante e la voglia di riprendersi la scena, Elena ci invita a credere nel suo ritorno e nella forza di non mollare mai.

Elena Vallortigara ha fatto il proprio ritorno in gara a un anno dal grave infortunio al tendine d’Achille. La saltatrice in alto, medaglia di bronzo ai Mondiali di Eugene 2022, si è esibita sulla pedana di Arco (in provincia di Trento) nella giornata di sabato 28 giugno, superando 1.80 metri al primo tentativo e chiudendo al secondo posto alle spalle di Asia Tavernini (1.83). Elena Vallortigara si è raccontata a Sprint Zone, la trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Non sapevo che sarei tornata sabato, ero in un momento di grande indecisione: la settimana è stata difficile, non ho mai fatto così fatica a prendere una decisione, giovedì sera ho fatto prevalere il primo istinto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il ritorno di Elena Vallortigara: “Ancora un po’ di fastidio al piede, ma nei Mondiali ci credo. Devo ritrovare la mia rincorsa”

Atletica, Elena Vallortigara torna in gara dopo l’infortunio. Ripartenza da Arco e Romero sfreccia - Dopo un lungo anno di attesa e rinascita, Elena Vallortigara torna a solcare le pedane con determinazione e passione.

