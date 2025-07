Il Piemonte allarga ai rider l' ordinanza anti caldo

Il Piemonte dimostra ancora una volta il suo impegno per la tutela dei lavoratori, ampliando le misure anti caldo anche ai rider e ai settori della cava e della logistica. Questa iniziativa innovativa sottolinea l’attenzione regionale verso condizioni di lavoro più sicure e sostenibili. Siamo pronti a continuare su questa strada, garantendo un ambiente di lavoro più rispettoso e protetto per tutti.

Il Piemonte allarga ai rider le misure previste dall' ordinanza anti caldo che regola le condizioni di lavoro in situazioni di esposizione diretta e prolungata al sole, compresi i lavoratori dei settori delle cave e della logistica. "Un anno fa siamo stati la prima Regione in Italia ad adottare un'ordinanza per regolare le attività in caso di esposizione al sole e alte temperature e oggi siamo i primi ad allargare l'ambito di applicazione a chi svolge consegne in città in bici o in scooter", spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "E' evidente che si tratta di un lavoro che per sua natura è svolto principalmente nell'orario dei pasti, e per il pranzo quindi in ore molto calde - osserva Cirio - ed è per questo che all'ordinanza sono affiancate le indicazioni operative, predisposte dall'Ufficio prevenzione della Regione Piemonte, per svolgere il lavoro in sicurezza, adottando misure di riduzione del rischio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net