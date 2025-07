Il mare dentro | lo Chef Raffaele Amitrano presenta il nuovo menù estivo di Mammà Isola di Capri da SNODO – OGR Torino

Nel cuore delle OGR Torino, lo chef Raffaele Amitrano svela il suo nuovo menù estivo "Il mare dentro", un autentico viaggio tra tradizione e innovazione culinaria. Questa proposta gastronomica celebra i sapori del Mediterraneo con ingredienti semplici e identitari, trasformandoli in esperienze gourmet dal tocco contemporaneo e raffinato. Un'occasione unica per immergersi nel gusto del mare senza lasciare il Piemonte: un’autentica...

Nella suggestiva atmosfera post-industriale delle OGR Torino, lo Chef Raffaele Amitrano, da poco più di un anno alla guida del ristorante Mammà Isola di Capri di SNODO, presenta il nuovo menù estivo “Il mare dentro”. Un’ode alla cucina di mare, fra tradizione e innovazione, dove ingredienti semplici e identitari, si trasformano in esperienze gourmet dal sapore contemporaneo e raffinato. Il Mediterraneo nel cuore del Piemonte: un’autentica brezza marinaattraversa Torino fra i sapori della terra e le radici mediterranee dello Chef, per incontrare i sapori del territorio locale, in un raffinato dialogo fra nord e sud. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - “Il mare dentro”: lo Chef Raffaele Amitrano presenta il nuovo menù estivo di Mammà Isola di Capri da SNODO – OGR Torino

In questa notizia si parla di: mare - chef - raffaele - amitrano

"Saperi di Mare", cinque chef mettono in tavola 2400 degustazioni - Una celebrazione di sapori autentici e tradizioni secolari, "Saperi di Mare" torna a deliziare il palato con 2400 degustazioni durante il suo secondo appuntamento.

A TORINO PUOI GUSTARE “IL MARE DENTRO”: IL NUOVO MENÙ ESTIVO DEL RISTORANTE MAMMÁ ISOLA DI CAPRI TORINO – Nella suggestiva atmosfera post-industriale delle OGR Torino, lo chef Raffaele Amitrano, da poco più di un anno alla guida d Vai su Facebook

Il mare dentro: il nuovo menù estivo di Raffaele Amitrano da Mammà Isola di Capri; Mammà isola di Capri a Torino: il Mediterraneo che conquista la città sabauda con “Il mare dentro”, il nuovo menù estivo dello Chef Raffaele Amitrano; IL MARE DENTRO: LO CHEF RAFFAELE AMITRANO PRESENTA IL NUOVO MENÙ ESTIVO DI MAMMÀ ISOLA DI CAPRI DA SNODO.

C'è 'Il mare dentro' al menù estivo di Amitrano a Torino - La pizzetta caprese dell'aperitivo di benvenuto è quasi un manifesto per portare per mano in un'esperienza gourmet con "Il mare dentro" chi sceglie di provare il menù estivo dello chef stellato Raffae ... Lo riporta msn.com

C'è 'Il mare dentro' al menù estivo di Amitrano a Torino - La pizzetta caprese dell'aperitivo di benvenuto è quasi un manifesto per portare per mano in un'esperienza gourmet con "Il mare dentro" chi sceglie di provare il menù estivo dello chef stellato ... Da ansa.it