Il governo vuol continuare con riarmo e catastrofe ambientale | popolo italiano se ci sei batti un colpo

Il nostro paese si trova di fronte a una scelta cruciale: continuare a sostenere un sistema che alimenta conflitti e distruzione ambientale, o lottare per un futuro più giusto e sostenibile. La politica attuale sembra ignare delle conseguenze di queste decisioni, lasciando il popolo italiano in balia di crisi sempre più intense. È arrivato il momento di far sentire la nostra voce e pretendere un cambiamento reale. Se ci sei, batti un colpo!

Fa caldo, il cambiamento climatico avanza, la guerra si avvicina e chi sta male sta sempre peggio. Fatalità? Assolutamente no, esiti necessari collegati alle precise scelte di favorire la sopravvivenza di questo sistema marcio spazzando via in nuce ogni possibile alternativa. Non è solo la pur pessima Meloni. Il Fatto Quotidiano ha illustrato in modo convincente le contraddizioni e l'incoerenza di Lega e Partito democratico, pacifinti della domenica, usi a dichiarazioni demagogiche sul riarmo, puntualmente smentite dalla prassi parlamentare sia italiana che europea. Non contenti di questo vaniloquio e di questa vergognosa incoerenza di alleati e finti oppositori, che continua a spianarle autostrade di consenso in un elettorato sempre più disgustato e disorientato dalla "politica", intesa come l'ignobile teatrino quotidiano di lorsignori, incapaci di articolare una parola chiara su di un tema qualsivoglia, Meloni e i suoi scherani, in prima fila Piantedosi e Nordio, affilano le armi della repressione, casomai ci fosse qualcuno non disposto ad essere narcotizzato da Schlein & C.

