Il governo accelera sul fine vita | adottato il testo base parte l’iter in commissione

Il governo accelera sul delicato tema del fine vita, dando il via all’iter legislativo con l’adozione del testo base nel comitato ristretto del Senato. Proposto da Pierantonio Zanettin e Ignazio Zullo, il ddl è ora pronto per essere esaminato in aula, segnando un passo importante nel dibattito su diritti e autonomie. Le commissioni riunite hanno dato il loro supporto, aprendo una nuova fase nel percorso legislativo.

Il disegno di legge sul fine vita, proposto martedì primo luglio dai relatori di maggioranza Pierantonio Zanettin (Forza Italia) e Ignazio Zullo (Fratelli d'Italia) nel comitato ristretto del Senato, è stato adottato come testo base da cui partirà l'esame a Palazzo Madama. Ai voti delle commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, il ddl ha avuto l'ok in blocco del centrodestra, contrarie invece tutte le opposizioni. Le commissioni hanno inoltre stabilito che sarà possibile presentare emendamenti al testo fino all'8 luglio. Il provvedimento è atteso in Aula il 17 luglio, a meno di ulteriori slittamenti.

