Il Giardino dei Semplici in concerto a Faenza | unica data in Emilia-Romagna per il tour dei 50 anni

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: domenica 6 luglio 2025, Faenza ospiterà l’unica tappa emiliana del tour celebrativo dei 50 anni de Il Giardino dei Semplici. In Piazza Nenni, di fronte al Teatro Masini, sarà un evento imperdibile che inaugura la rassegna Faenza Estate e anticipa il MEI 30 e i 40 anni di Faenza Rock. Un’occasione speciale di musica, solidarietà e festa da non perdere.

Domenica 6 luglio 2025 appuntamento imperdibile a Faenza: in Piazza Nenni, di fronte al Teatro Masini, arriva l'unica tappa in Emilia-Romagna del tour per i 50 anni di carriera de Il Giardino dei Semplici. L'evento inaugura la rassegna Faenza Estate e rappresenta anche un' anteprima speciale del MEI 30 e dei 40 anni di Faenza Rock. L'ingresso è gratuito e la serata sarà arricchita da una raccolta fondi di beneficenza a sostegno del tecnico Luca Lambertucci e dell'associazione La Piccola Betlemme. Concerto gratuito in Piazza Nenni: grandi successi e musica d'autore. La serata si aprirà alle ore 21 (apertura piazza ore 20) e vedrà Il Giardino dei Semplici esibirsi con tutti i grandi classici che hanno fatto la storia della band napoletana: Tu ca nun chiagne.

